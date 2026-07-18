Angelini izmaklo treće mesto u Londonu, Vuković na koti sedam

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Svetozar Janičić
Angelini izmaklo treće mesto u Londonu, Vuković na koti sedam

Srpskoj atletičarki Agelini Topić izmaklo je treće mesto na mitingu Dijamantske lige u Londonu, dok je uzdanica Crne Gore, Marija Vuković, zauzela sedmo mesto.

Angelina je letela preko 185, 189, 193, 196, tri puta je bile neuspešna kada je visina od 199 centimetara u pitanju, pa je morala da se zadovolji petim mestom. Angelina je imala isti rezultat kao i Eleonor Peterson iz Australije koja je osvojila treće mesto, ali je devojka iz Australije imala manji broj pokušaja. Pobedila je Australijanka Nikola Olislagers sa visinom 201, koliko je imala i Ukrajinka Jaroslava Mahočuk, ali iz više pokušaja. Crnogorska atletičarka
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