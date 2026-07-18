Angelini Topić izmakla medalja u Londonu, Vuković na koti sedam

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Svetozar Janičić
Angelini Topić izmakla medalja u Londonu, Vuković na koti sedam

Srpskoj atletičarki Agelini Topić izmakla je medalja na mitingu Dijamantske lige u Londonu, dok je uzdanica Crne Gore, Marija Vuković, zauzela sedmo mesto.

Angelina je letela preko 185, 189, 193, 196, tri puta je bile neuspešna kada je visina od 199 centimetara u pitanju, pa je morala da se zadovolji petim mestom. Angelina je imala isti rezultat kao i Eleonor Peterson iz Australije koja je osvojila bronzano odličje, ali je devojka iz Australije imala manji broj pokušaja. Pobedila je Australijanka Nikola Olislagers sa visinom 201, koliko je imala i Ukrajinka Jaroslava Mahočuk, ali iz više pokušaja. Crnogorska
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Angelina Topić peta u Londonu: Malo je delilo od pobedničkog postolja

Angelina Topić peta u Londonu: Malo je delilo od pobedničkog postolja

Kurir pre 12 minuta
Angelina Topić zauzela peto mesto na mitingu Dijamantske lige u Londonu

Angelina Topić zauzela peto mesto na mitingu Dijamantske lige u Londonu

Serbian News Media pre 27 minuta
Objavljeno koliko je Angelina Topić zaradila na mitingu Dijamantske lige

Objavljeno koliko je Angelina Topić zaradila na mitingu Dijamantske lige

Nova pre 1 sat
Angelina Topić zauzela peto mesto na Dijamantskoj ligi u Londonu

Angelina Topić zauzela peto mesto na Dijamantskoj ligi u Londonu

Insajder pre 1 sat
Naplatila rezultat: Poznato koliko je Topićeva zaradila na mitingu Dijamantske lige u Londonu!

Naplatila rezultat: Poznato koliko je Topićeva zaradila na mitingu Dijamantske lige u Londonu!

Hot sport pre 1 sat
Blizu novog rekorda: Angelina Topić blistala u Londonu, centimetri je delili od istorije!

Blizu novog rekorda: Angelina Topić blistala u Londonu, centimetri je delili od istorije!

Hot sport pre 1 sat
Angelina bez medalje u Londonu

Angelina bez medalje u Londonu

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraLondonAustralijaAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Na korak od dogovora: Mohamed Salah ostaje u Evropi?

Na korak od dogovora: Mohamed Salah ostaje u Evropi?

Danas pre 17 minuta
(VIDEO) Donald Tramp „bocnuo“ Infantina pred finale Mundijala: Prvom čoveku FIFA nije bilo svejedno

(VIDEO) Donald Tramp „bocnuo“ Infantina pred finale Mundijala: Prvom čoveku FIFA nije bilo svejedno

Danas pre 1 sat
Stopama oca: Sin Zlatana Ibrahimovića promenio klub, ali ostao u Holandiji!

Stopama oca: Sin Zlatana Ibrahimovića promenio klub, ali ostao u Holandiji!

Hot sport pre 12 minuta
Zemun - Partizan: Crno-beli na Ubu otvaraju novu sezonu protiv povratnika u elitu! Debituje Saša Ilić

Zemun - Partizan: Crno-beli na Ubu otvaraju novu sezonu protiv povratnika u elitu! Debituje Saša Ilić

Kurir pre 7 minuta
Zemun - Partizan, uživo: Saša Ilić debituje na klupi crno-belih

Zemun - Partizan, uživo: Saša Ilić debituje na klupi crno-belih

Mondo pre 7 minuta