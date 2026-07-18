De la Fuente pred finale: Samo me let helikopterom čini nervoznim

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Branimir Smilić
De la Fuente pred finale: Samo me let helikopterom čini nervoznim

Selektor reprezentacije Španije Luis de la Fuente u opuštenom raspoloženju najavio je veliko finale Svetskog prvenstva protiv Argentine, istakavši da njegovi igrači treba da uživaju u prilici da se bore za najvredniji trofej u svetskom fudbalu.

Na konferenciji za medije španski stručnjak još jednom je pokazao smisao za humor. Na pitanje da li oseća tremu pred najvažniju utakmicu na šampionatu, dao je neočekivan odgovor. „Iskreno, jedino me nervira let helikopterom do hotela. Tako smo došli, a i posle konferencije ponovo letimo. To je jedina stvar koja mi stvara nelagodu. Što se finala tiče, potpuno sam miran. Privilegija je biti u prilici da igraš utakmicu za titulu svetskog prvaka,“ rekao je De la Fuente
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

De la Fuente: "Marker na Mesiju? Dao nam je četiri gola za 22 minuta" VIDEO

De la Fuente: "Marker na Mesiju? Dao nam je četiri gola za 22 minuta" VIDEO

B92 pre 6 minuta
Šta će biti sa Mesijem posle Mundijala?

Šta će biti sa Mesijem posle Mundijala?

B92 pre 46 minuta
Skaloni pred finale: "Španija me brine u svakom segmentu, pratimo je od decembra"

Skaloni pred finale: "Španija me brine u svakom segmentu, pratimo je od decembra"

B92 pre 1 sat
(Video) Argentina već osvojila titulu! Infantino uručio pehar Zanetiju, odjekivalo „Šampioni!“

(Video) Argentina već osvojila titulu! Infantino uručio pehar Zanetiju, odjekivalo „Šampioni!“

Dnevnik pre 2 sata
Argentina već osvojila „Mundijal“! Infantino uručio trofej Zanetiju, usledilo slavlje i pevanje „Šampioni“

Argentina već osvojila „Mundijal“! Infantino uručio trofej Zanetiju, usledilo slavlje i pevanje „Šampioni“

Telegraf pre 3 sata
VIDEO Pogledajte razgovor Đokovića i Mesija: Pitanje na koje je Argentinac morao iskreno da odgovori

VIDEO Pogledajte razgovor Đokovića i Mesija: Pitanje na koje je Argentinac morao iskreno da odgovori

Nova pre 4 sati
(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

Sport klub pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoArgentinaLuishelikopterŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Novi detalji hapšenja: Plavšiću određeno policijsko zadržavanje

Novi detalji hapšenja: Plavšiću određeno policijsko zadržavanje

Sport klub pre 41 minuta
Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

Uhapšen košarkaš Uroš Plavšić zbog sumnje da je napao vojno lice na VMA

RTS pre 6 minuta
Ovo nije očekivao na Vimbldonu: Novak Đoković dobio kovertu, pročitao jednu reč i izazvao erupciju oduševljenja!

Ovo nije očekivao na Vimbldonu: Novak Đoković dobio kovertu, pročitao jednu reč i izazvao erupciju oduševljenja!

Hot sport pre 1 minut
Jeziv peh pred Zvezdu za Čelsijevog đaka: Krv mu napunila kopačku, a onda je otkrio šta se dešavalo!

Jeziv peh pred Zvezdu za Čelsijevog đaka: Krv mu napunila kopačku, a onda je otkrio šta se dešavalo!

Hot sport pre 36 minuta
Mačva poražena na startu Superlige: Crvena zvezda slavila 5:0

Mačva poražena na startu Superlige: Crvena zvezda slavila 5:0

Šabačke novosti pre 21 minuta