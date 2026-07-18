De la Fuente pred finale: Samo me let helikopterom čini nervoznim

Selektor reprezentacije Španije Luis de la Fuente u opuštenom raspoloženju najavio je veliko finale Svetskog prvenstva protiv Argentine, istakavši da njegovi igrači treba da uživaju u prilici da se bore za najvredniji trofej u svetskom fudbalu.

Na konferenciji za medije španski stručnjak još jednom je pokazao smisao za humor. Na pitanje da li oseća tremu pred najvažniju utakmicu na šampionatu, dao je neočekivan odgovor. „Iskreno, jedino me nervira let helikopterom do hotela. Tako smo došli, a i posle konferencije ponovo letimo. To je jedina stvar koja mi stvara nelagodu. Što se finala tiče, potpuno sam miran. Privilegija je biti u prilici da igraš utakmicu za titulu svetskog prvaka,“ rekao je De la Fuente