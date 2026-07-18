Novi detalji hapšenja: Plavšiću određeno policijsko zadržavanje

Sport klub pre 41 minuta  |  Autor: Sport Klub
Novi detalji hapšenja: Plavšiću određeno policijsko zadržavanje

Bivšem košarkašu Crvene zvezde Urošu Plavšiću određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog napada na vojno lice, pripadnika obezbeđenja Vojno-medicinske akademije (VMA), prenosi RTS.

Plavšić je osumnjičen da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu VMA i fizički napao pripadnika obezbeđenja, a uhapšen je u petak po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP. Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke. Reprezentativac
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