(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Ovako je izgledao Novakov razgovor sa Mesijem

Uoči finala Mundijala u kojem će da igraju Argentina i Španija upriličena je velika svečanost u Njujorku.

Iako je bila u formatu konferencije za medije, teško da bi moglo da se tako okarakteriše. Umesto novinara, pitanja Argetnincima Lionelu Mesiju, Emilijanu Martinezu i selektoru Lionelu Skaloniju postavljale su najveće zvezde iz drugih sportova. Prisustvo legende američkog fudbala Toma Brejdija, košarkaškog asa Kevina Durenta i teniskog giganta Novaka Đokovića dovoljno je da se opiše kakav je ovo bio događaj. Đoković je imao šta da pita Mesija služeći se španskim
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