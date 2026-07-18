Čekanje na Horgošu skoro sat vremena: Zadržavanje i na ovom prelazu

Na graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, putnička vozila jutros čekaju oko 45 minuta, dok se na izlazu iz zemlje na prelazima Gradina i Preševo zadržavaju oko 20 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije koje su saopštene u 5.15 sati, nema dužih zadržavanja za putnička, kao ni za teretna vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. AMSS upozorava da su zbog sezone godišnjih odmora, smene turista i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju, pojačani intenzitet saobraćaja i opterećenje na auto-putevima i glavnim putnim pravcima, zbog