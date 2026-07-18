Đoković na najjačem selfiju svih vremena: Sve GOAT do GOAT-a, tu su Mesi, Brejdi, Durent…

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Đoković na najjačem selfiju svih vremena: Sve GOAT do GOAT-a, tu su Mesi, Brejdi, Durent…

Ako postoji fotografija koja bi mogla da ponese epitet „selfi svih vremena“, onda je to upravo ova.

Na jednom mestu okupili su se neki od najvećih sportista u istoriji, a među njima je i najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković. Srbin je prisustvovao prestižnom "Fanatics Festu", događaju koji okuplja najveća imena svetskog sporta, a posebnu pažnju privukao je trenutak kada je nastao spektakularan zajednički selfi. Pored Đokovića, na slici su se našli fudbalski velikani Lionel Mesi, Rodrigo Ernandez - Rodri, Rio Ferdinand i Emilijano Martinez, legendarni
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