Đoković na najjačem selfiju svih vremena: Sve GOAT do GOAT-a, tu su Mesi, Brejdi, Durent…

Ako postoji fotografija koja bi mogla da ponese epitet „selfi svih vremena“, onda je to upravo ova.

Na jednom mestu okupili su se neki od najvećih sportista u istoriji, a među njima je i najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković. Srbin je prisustvovao prestižnom "Fanatics Festu", događaju koji okuplja najveća imena svetskog sporta, a posebnu pažnju privukao je trenutak kada je nastao spektakularan zajednički selfi. Pored Đokovića, na slici su se našli fudbalski velikani Lionel Mesi, Rodrigo Ernandez - Rodri, Rio Ferdinand i Emilijano Martinez, legendarni