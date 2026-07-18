Eksplozija u dvorištu kuće u Starčevu, hitno se oglasio MUP: Jedna osoba poginula, ima povređenih

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Eksplozija u dvorištu kuće u Starčevu, hitno se oglasio MUP: Jedna osoba poginula, ima povređenih

U dvorištu porodične kuće u Starčevu večeras јe došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu јe јedno lice izgubilo život, dok su dve osobe zadobile povrede, saopštio je MUP.

Povređeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoј zdravstvenoј ustanovi. Policiјski službenici su odmah obezbedili mesto događaјa. Uviđaј јe u toku i obavlja se u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaјu sve mere i radnje iz svoјe nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koјi јe doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave. (Telegraf.rs)
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