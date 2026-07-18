Evo koliko će novca zaraditi Slavko Vinčić koji sudi finale Mundijala Španija – Argentina

Kruna karijere

Slovenački sudija Slavko Vinčić doživeo je najveću čast u dosadašnjoj karijeri pošto je odabran da deli pravdu u finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine. Osim prestiža i mesta u istoriji fudbala, za ovaj uspeh biće i dobro nagrađen. Kako prenose slovenački mediji, 46-godišnji arbitar bi sa ovog Mundijala trebalo da ode bogatiji za oko 140.000 američkih dolara, dok će konačna suma zavisiti od bonusa i obračuna FIFA. Vinčić je vest da će suditi najveću