Evo koliko će novca zaraditi Slavko Vinčić koji sudi finale Mundijala Španija – Argentina

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Evo koliko će novca zaraditi Slavko Vinčić koji sudi finale Mundijala Španija – Argentina

Kruna karijere

Slovenački sudija Slavko Vinčić doživeo je najveću čast u dosadašnjoj karijeri pošto je odabran da deli pravdu u finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine. Osim prestiža i mesta u istoriji fudbala, za ovaj uspeh biće i dobro nagrađen. Kako prenose slovenački mediji, 46-godišnji arbitar bi sa ovog Mundijala trebalo da ode bogatiji za oko 140.000 američkih dolara, dok će konačna suma zavisiti od bonusa i obračuna FIFA. Vinčić je vest da će suditi najveću
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