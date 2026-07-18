Jedan od najboljih igrača produžio ugovor sa Liverpulom

Mađarski fudbaler Dominik Soboslaj produžio je ugovor sa Liverpulom, saopštio je danas engleski klub.

Liverpul je nije naveo na koliko godina je potpisan novi ugovor, a prethodni je isticao 30. jula 2028. - Ovo je za mene jedan od najdražih trenutaka u karijeri, mogu reći da je ovo među prva tri. Jedva čekam da nastavim dalje. Jednostavno sam srećan što sam ovde, kao što sam mnogo puta i rekao. Mislim da mogu još bolje, to me je guralo još od detinjstva - nikada nije bilo dovoljno. I sada mislim isto. Kada sam potpisao prvi put, rekao sam da želim da osvojim sve,