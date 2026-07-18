Od ponedeljka zatvoreno uključenje sa Savske magistrale na petlju Ostružnica: Ovo su alternativni pravci

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Od ponedeljka zatvoreno uključenje sa Savske magistrale na petlju Ostružnica: Ovo su alternativni pravci

Na auto-putu E-75, na petlji Ostružnica radovi faze V na rehabilitaciji kompletne petlje, počeće 20. jula od osam časova i trajaće do 25. jula do 16 sati, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

U tom periodu, iz Obrenovca u smeru ka Beogradu, sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. U delu rampe sa dve saobraćajne trake, za saobraćaj će biti zatvorena desna, dok će se saobraćaj odvijati levom saobraćajnom trakom, navodi se u saopštenju. Alternativni putni pravac za smer Beograd - Novi Sad sprovodi se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac - Novi Sad: preko dp I A2, auto-put
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