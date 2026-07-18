Ohrabrujuće vesti iz ovog srpskog grada: Nije zabeležen nijedan slučaj opasne bolesti životinja

Iako je širom Srbije sve više slučajeva zaraze afričkom kugom svinja, sa područja Čačka stižu ohrabrujuće vesti jer tokom ove godine nije zabeležen nijedan slučaj ove bolesti kod životinja.

Ipak, nadležni apeluju na stočare da dosledno primenjuju mere prevencije kako bi takva situacija bila očuvana i u narednom periodu. - Najveća opasnost od ove bolesti činjenica da za nju ne postoje ni vakcina ni lek, zbog čega je blagovremena prevencija od presudnog značaja. Na svu sreću, ove godine nismo imali nijedan zabeležen slučaj afričke kuge svinja i nadam se da će tako i ostati. Kada se bolest potvrdi na nekom gazdinstvu, sve svinje moraju biti eutanazirane