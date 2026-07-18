Ovo su najnovije informacije o dečaku koji je teško povređen u Crnoj Gori: Poznato kad ga prebacuju u Srbiju

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ovo su najnovije informacije o dečaku koji je teško povređen u Crnoj Gori: Poznato kad ga prebacuju u Srbiju

Pomoćnik direktora UKC Niš Aleksandar Nikolić izjavio je danas da je dečak koji je povređen u nesreći na putu Kotor - Nikšić 12. jula skinut sa respiratora, sa mehaničke ventilacije, da je sada u svesnom stanju da razgovara sa lekarima i da se očekuje njegov dolazak u Srbiju u nekom narednom periodu.

Ponovio je da njega nije bilo moguće transportovati u Niš iz medicinskih razloga, odnosno zbog zdravstvenog stanja koje je bilo, kako kaže, jako teško. Istakao je da su u zdravsatvenoj ustanovi u Crnoj Gori profesionalno odgovorili izazovu da uspešno izvedu transport pacijenata iz Zdravstvenih centara Crne Gore, prenosi Tv Zona. "Još jedna pohvala za sve kolege iz Crne Gore, kao i za kolege koji su iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu učestvovali u tom
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