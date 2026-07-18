Predsednik Navrocki blokirao zakon o partnerstvima: Poljska i dalje bez prava za istopolne parove

Predsednik Poljske Karol Navrocki stavio je danas veto na dva zakonska predloga kojima bi bili uvedeni "ugovori o zajedničkom životu" za parove koji nisu u braku, uključujući i istopolne parove, čime je zaustavljen pokušaj vlade poljskog premijera Donalda Tuska da proširi prava istopolnih parova i drugih vanbračnih zajednica.

Predlozi zakona, koji su nosili nazive "status najbliže osobe u vezi i sporazum o zajedničkom životu", omogućili bi dvema punoletnim osobama da zaključe ugovor kojim bi se uredila pitanja poput zajedničke imovine, pristupa medicinskim informacijama i prava u vezi sa sahranom, navodi Reuters. Zakonski predlozi imali su podršku stranaka vladajuće koalicije, uključujući konzervativnu Poljsku narodnu stranku (PSL), koja je ranije odbijala slične inicijative zbog