"Sa bine nas spakovali u maricu" Desingerica otkrio detalje privođenja u Sutomoru: "Držali su nas do 5 ujutru"

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
"Sa bine nas spakovali u maricu" Desingerica otkrio detalje privođenja u Sutomoru: "Držali su nas do 5 ujutru"

Nakon što je priveden tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, reper Dragomir Despić Desingerica oglasio se za Telegraf.rs i ispričao kako je izgledala cela situacija.

Kako kaže, razlog privođenja bio je taj što kod sebe nije imao lična dokumenta, a celu situaciju opisao je kao "zanimljivu noć". - Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao, i tako... Priveli su nas posle. Okej je bilo, zanimljiva noć. Do pet jutros su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad, svako tu radi
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