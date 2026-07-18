"Sa bine nas spakovali u maricu" Desingerica otkrio detalje privođenja u Sutomoru: "Držali su nas do 5 ujutru"

Nakon što je priveden tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, reper Dragomir Despić Desingerica oglasio se za Telegraf.rs i ispričao kako je izgledala cela situacija.

Kako kaže, razlog privođenja bio je taj što kod sebe nije imao lična dokumenta, a celu situaciju opisao je kao "zanimljivu noć". - Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao, i tako... Priveli su nas posle. Okej je bilo, zanimljiva noć. Do pet jutros su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad, svako tu radi