Tužilac Stefanović i ministar pravde Vujić dobili pretnje na društvenim mrežama

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su, nakon objavljivanja teksta u jednom mediju, glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću na društvenoj mreži X "upućene jezive pretnje".

U objavama na "X"-u tužiocu i ministru preti se ubistvom i to "vešanjem na Terazijama", "streljačkim strojem"... Zbog ovih pretnji, kako saznajemo, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu dalo je nalog policiji da identifikuje i uhapsi autore objava na društvenoj mreži X. "U tekstu koji se pojavio u medijima autor se nigde nije osvrnuo na efikasnu istragu u ovom prekomplikovanom slučaju, koja je okončana u rekordnom roku od dva meseca i pored