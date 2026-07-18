Upleo se u trsku s udicom u nozi: Nemoćnog lepotana spasili su ovi brižni ljudi

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tovariševo uspešno su danas sproveli akciju spasavanja mladog labuda koji se našao u životnoj opasnosti nakon što mu se udica sa ribarskim najlonom zabila u nogu.

Povređena ptica ostala je zaglavljena u gustoj trsci i nije mogla sama da se oslobodi. Brzom reakcijom vatrogasaca, labud je pažljivo izvučen iz trske i oslobođen, čime je sprečena moguća teža povreda ili uginuće. Iz DVD Tovariševo ističu da ovakve intervencije pokazuju značaj brige o prirodi i zaštiti životinja, uz apel građanima i ribolovcima da otpad poput udica, najlona i drugog ribolovačkog pribora odlažu odgovorno kako ne bi ugrožavali divlje životinje.