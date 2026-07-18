Ajatolah udario na Vašington: Potpis predsednika SAD ne vredi ništa - "Veliki satana" pokazao pravo lice!

Večernje novosti pre 2 sata
Ajatolah udario na Vašington: Potpis predsednika SAD ne vredi ništa - "Veliki satana" pokazao pravo lice!

VRHOVNI vođa Irana izjavio je da kršenje sporazuma još jednom dokazuje bezvrednost i nevažnost potpisa predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

foto: Hamed JAFARNEJAD / AFP / Profimedia Istovremeno sa ispraćajem stradalog iranskog zvaničnika, ponovljeni prekršaji obećanja od strane „Velikog satane” u vezi sa sporazumom koji su potpisali predsednici Irana i SAD, još jednom su svima dokazali koliko je potpis američkog predsednika ništavan. On je dodao da su arogancija, dominacija i brutalnost neodvojive komponente američkog karaktera, prenela je danas agencija Fars. Prema njegovim rečima, „Veliki satana” je
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