Kakvo pojačanje na "kališu"! Zvezda dovela NBA asa!

Crveno-beli potvrdili transfer Patrika Boldvina Džuniora.

Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia Košarkaški klub Crvena zvezda je i zvanično doveo novo pojačanje, a reč je o nekadašnjoj zvezdi NBA lige. U pitanju je Patrik Boldvin Džunior, koji je prethodne sezone branio boje Sakramento Kingsa, odnosno, razvojni tim franšize iz Kalifornije. Amerikanac je tako postao i četvrto pojačanje kluba s Malog Kalemegdana ovog leta, po svoj prilici i poslednje za četu novog trenera Ibona Navara. Prethodno su crveno-beli dres zadužili