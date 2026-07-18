Kukurelja iznenadio izjavom: Evo šta je fudbaler Španije rekao pred veliko finale Mundijala

ŠPANIJA će se za trofej prvaka sveta boriti sa Argentinom. Zanimljivu izjavu pred taj meč dao je reprezentativac "furije" Mark Kukurelja.

FOTO: Tanjuug/AP/Ashley Landis Naime, levi bek evropske selekcije je istakao da će se povući iz nacionalnog tima ukoliko podigne "boginju". - Ako osvojimo Svetsko prvenstvo, sutradan ću pozvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije. Sa osvojenim Evropskim prvenstvom i Svetskim prvenstvom ne bih mogao da ostvarim ništa više - rekao je Kukurelja. ⚽🏆🇪🇸 𝗖𝗨𝗖𝗨𝗥𝗘𝗟𝗟𝗔: “𝗦𝗜 𝗚𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟, 𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗢” 🗣️ 🇪🇸 Marc Cucurella: “Si gano la