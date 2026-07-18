Mesi progovorio o bebi koju je držao! "Moramo ovo da uradimo ako..."

Finale ovogodišnjeg Svetskog prvenstva igra se u nedelju od 21 čas, a snage će odmeriti branilac titule Argentina i evropski prvak Španija.

Joan Monfort / Newscom / Profimedia Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi izjavio je danas da je Lamin Jamal jedan od najboljih igrača na svetu i dodao da će njegova ekipa morati da zaustavi mladog fudbalera Španije ukoliko hoće da pobedi u finalu Svetskog prvenstva. Fudbaleri Argentine i Španije igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026. "Lamin je sjajan igrač, svetska zvezda, trenutno je jedan od najboljih na svetu.