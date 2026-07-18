Prenos, Francuska - Engleska: Borba za treće mesto na Mundijalu

Večernje novosti pre 21 minuta
Prenos, Francuska - Engleska: Borba za treće mesto na Mundijalu

SVETSKO prvenstvo je došlo do kraja, ostale su još dve utakmice. Za treće mesto će u Majamiju igrati Francuska i Engleska. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

AP Photo/Julio Cortez Uoči meča: Dve evropske selekcije su se nadale okršaju za trofej, ali realnost je drugačija, te neće boriti za "boginju". "Trikolori" su do polufinala bili maksimalni, no tu su naišli na Španiju u poraženi su sa 2:0. "Gordi albion" je izgubio od Argentine (1:2), iako je imao prednost do finiša susreta. Francuska i Engleska se sastaju prvi put od Mundijala 2022. godine, kad su izabranici Didijea Dešana trijumfovali sa 2:1. Podsetimo, u finalu
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