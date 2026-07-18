Srbija je na nogama: Angelina Topić nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu

Večernje novosti pre 19 minuta
Srbija je na nogama: Angelina Topić nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu

Srpska reprezentativka Angelina Topić nastupiće u subotu, 18. jula, na mitingu Dijamantske lige u Londonu, jedanaestoj stanici ovogodišnjeg najprestižnijeg svetskog atletskog takmičenja.

FOTO: SAS Takmičenje u skoku uvis za žene počeće u 15.10 časova po vremenu u Srbiji, na Olimpijskom stadionu u Londonu. Angelinu očekuje izuzetno jaka konkurencija, predvođena svetskom rekorderkom Jaroslavom Mahučih iz Ukrajine, aktuelnom svetskom šampionkom Nikolom Olislagers iz Australije, kao i Eleanor Paterson, Marijom Žodžik, Morgan Lejk, Lamarom Distin i Marijom Vuković. Najbolji rezultat Angeline Topić ove sezone na otvorenom iznosi 1,96 m, dok je njen lični
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