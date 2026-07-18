"Tiranija je stigla!“ Orban u šoku: Bože, spasi Mađarsku!

OTVORENA tiranija je stigla u Mađarsku zbog postupaka premijera Petera Mađara i stranke Tisa, saopštila je opoziciona stranka Fides, komentarišući činjenicu da je predsednik Tamaš Šuljok potpisao ustavni amandman kojim se okončava njegov mandat.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos - Mađar i stranka Tisa izvršili su nasilan napad na predsednika na način bez presedana u Evropskoj uniji, doveli su ga u nedostojanstven položaj, vršili pritisak na njega i na kraju ga dobrovoljno smenili sa funkcije. Ovo je bez presedana u Mađarskoj, od najmračnijih diktatura - saopštila je stranka Fides. Šuljok je postao žrtva političkog nasilja Tise, saopštila je stranka bivšeg premijera Viktora Orbana, dodajući da je Mađar