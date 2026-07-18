Na prelazu Preševo zadržavanje do 20 minuta

Vranje - Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta.

Putnička motorna vozila zadržavaju sena graničnim prelazima Gradina i Kelebija na ulazu u Srbiju 45 minuta, saopšteno je iz "Puteva Srbije". Na graničnom prelazu Gradina je i na izlazu primetno zadržavanje putničkih motornih vozila, i to pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.