Na prelazu Preševo zadržavanje do 20 minuta

Vranje news pre 3 sata  |  Vranjenews
Na prelazu Preševo zadržavanje do 20 minuta

Vranje - Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanje za putnička motorna vozila je 20 minuta.

Putnička motorna vozila zadržavaju sena graničnim prelazima Gradina i Kelebija na ulazu u Srbiju 45 minuta, saopšteno je iz "Puteva Srbije". Na graničnom prelazu Gradina je i na izlazu primetno zadržavanje putničkih motornih vozila, i to pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
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