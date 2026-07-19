Trip report: Putovanje do Gruzije preko Atine sa Aegean Airlinesom

​ Gruzija mi je već neko vreme bila na vrhu liste želja.

Kada mi se ukazala prilika, nisam mnogo razmišljao. Razlozi su bili jasni: želeo sam da vidim jedinstvenu mešavinu kulture, istorije i tradicije o kojoj se toliko priča. Do Tbilisija postoji nekoliko opcija za putovanje. Prva je direktan let Er Srbije, koji saobraća tri puta nedeljno. Međutim, meni kao ljubitelju avijacije ta opcija nije bila naročito primamljiva, a u trenutku kupovine karata bila je i znatno skuplja. Na kraju sam se odlučio za let kompanijom