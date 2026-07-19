Pajari u Estoniji zabeležio prvu pobedu u WRC šampionatu

Auto blog pre 23 minuta  |  Sportski Žurnal / Beta
Pajari u Estoniji zabeležio prvu pobedu u WRC šampionatu

Vozač Tojote Sami Pajari pobedio je danas u reli trci WRC šampionata u Estoniji, čime je zabeležio prvi trijumf u elitnom razredu.

Ovaj 24-godišnji finski vozač do sada se ove sezone pet puta popeo na pobedničko postolje, a 2024. godine bio je prvak u WRC2 šampionatu. Iza sebe je ostavio timskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga, koji je zaostao 19,5 sekundi, dok je treće mesto pripalo francuskom vozaču i članu Hjundaija Adrijanu Furmou sa 53,8 sekundi zaostatka za Fincem. Aktuelni svetski prvak Francuz Sebastijan Ožije (Tojota) trku u Estoniji završio je na petom mestu, dok je vodeći u
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