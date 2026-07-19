Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

BBC News pre 54 minuta

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Amerika i Iran nastavili su međusobne napade osmi dan zaredom, pošto je u iranskom napadu na vojnu bazu u Jordanu poginulo dvoje američkih vojnika, dok se jedan vodi kao nestao.

Iranski mediji preneli su da je tokom noći pogođena nuklearna elektrana u izgradnji u jugozapadnom gradu Darkhovejnu, kao i ostrvo Kešm.

U Kuvajtu, prema navodima lokalnih zvaničnika, drugi put je pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i preradu vode.

Malo ranije, jordanska vojska oborila je tri iranske rakete, dok je četvrta pala u udaljenom području, saopštila je jordanska državna novinska agencija.

To je usledilo posle upozorenja SAD da bi iranska meta mogla da bude jordanska luka Akaba.

Sjedinjene Države i Iran poslednjih dana intenzivirali su međusobne napade, pri čemu obe strane optužuju jedna drugu za gađanje kritične infrastrukture.

Vašington je ponovo uveo blokadu iranskih luka, dok je Teheran proglasio Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, zatvorenim.

To je usledilo pošto je preliminarni prekid vatre propao manje od mesec dana od njegovog stupanja na snagu.

U nedelju je Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da su dva broda ignorisala iranska upozorenja da ne prolaze kroz Ormuski moreuz, zbog čega su, kako navodi, učestvovala u „incidentu“.

IRGC je upozorio da će se svi brodovi koji su „pod uticajem“ Amerike koriste „nebezbedne rute“ „sigurno suočiti sa incidentima“.

Getty Images Oštećeni most u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan

Američka vojska saopštila je da je osma uzastopna noć napada na Iran bila „usmerena na dalje slabljenje sposobnosti Irana da ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu“.

Verifikovani snimci iz unutrašnjosti vojnog objekta u Jordanu prikazuju najmanje dva pogotka i jednu eksploziju.

„Srećan put, heroji. Njihova žrtva samo dodatno učvršćuje našu odlučnost“, rekao je Pit Hegset, američki ministar odbrane, povodom pogibije američkih vojnika.

Broj poginulih pripadnika američkih snaga u ovom sukobu sada je porastao na 16, pošto je pilot američke mornarice, koji je ranije ovog meseca nestao, proglašen mrtvim.

U Iranu je u američkim napadima tokom protekle tri nedelje poginulo najmanje 50 ljudi, dok je više od 500 ranjeno, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja.

U subotu 18. jula je Savet za saradnju zalivskih zemalja (GCC), savez koji čine Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, optužio Teheran da gađa civilnu infrastrukturu nakon prvog napada na kuvajtsko postrojenje za proizvodnju električne energije i fabriku za desalinizaciju vode.

Šta je prethodilo napadima?

Tada je Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da su gađali „objekte za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorske kapacitete“.

Iran je potom saopštio da je uzvratio napadima na američke saveznike u regionu, među kojima je i Kuvajt, koji je objavio da je pogođeno još jedno postrojenje za proizvodnju električne energije, posle sličnog napada prethodnog dana.

„Još jedno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode bilo je meta neprijateljskog napada, koji je izazvao požar na jednom delu postrojenja“, saopštilo je Ministarstvo električne energije i vode Kuvajta.

Zbog toga je van funkcije stavljen deo proizvodnih kapaciteta, dodali su.

Amerika i Iran postigli su u junu dogovor o prekidu sukoba kako bi se omogućili pregovori o okončanju rata.

Prekid vatre uglavnom je poštovan, iako je Iran izvodio napade na naftne tankere kako bi primorao brodove da traže odobrenje Teherana za prolazak kroz Ormuski moreuz.

Posle iranskih napada na pomorski saobraćaj usledili su američki udari na Iran.

Međutim, pregovori nisu doneli značajniji napredak, pa je Tramp prošle sedmice proglasio prekid vatre okončanim.

Od tada, pored napada na ciljeve u Iranu, Sjedinjene Države su ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka.

Iran je proglasio Ormuski moreuz zatvorenim za brodski saobraćaj, zbog čega je promet tim pomorskim putem uglavnom obustavljen.

Kroz Ormuski moreuz ranije je prolazila petina svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom, a direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol upozorio je da je zabrinut za globalno snabdevanje energentima.

Američka vojska je u međuvremenu demantovala navode iranske agencije Fars da su dva naftna tankera „eksplodirala i zapalila se dok su prolazila miniranom rutom južno od Ormuskog moreuza“.

„Kao i većina tvrdnji Revolucionarne garde, i ova je netačna“, saopštio je CENTCOM.

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(BBC News, 07.19.2026)