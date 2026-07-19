BBC vesti na srpskom

Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Iran je uzvratio američkim saveznicima u regionu, a Kuvajt je izvestio da je pogođena elektrana i vodovod.

BBC News pre 54 minuta
Muškarac gleda uništen most u provinciji Hormogazan
Getty

Amerika i Iran nastavili su međusobne napade osmi dan zaredom, pošto je u iranskom napadu na vojnu bazu u Jordanu poginulo dvoje američkih vojnika, dok se jedan vodi kao nestao.

Iranski mediji preneli su da je tokom noći pogođena nuklearna elektrana u izgradnji u jugozapadnom gradu Darkhovejnu, kao i ostrvo Kešm.

U Kuvajtu, prema navodima lokalnih zvaničnika, drugi put je pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i preradu vode.

Malo ranije, jordanska vojska oborila je tri iranske rakete, dok je četvrta pala u udaljenom području, saopštila je jordanska državna novinska agencija.

To je usledilo posle upozorenja SAD da bi iranska meta mogla da bude jordanska luka Akaba.

Sjedinjene Države i Iran poslednjih dana intenzivirali su međusobne napade, pri čemu obe strane optužuju jedna drugu za gađanje kritične infrastrukture.

Vašington je ponovo uveo blokadu iranskih luka, dok je Teheran proglasio Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte, zatvorenim.

To je usledilo pošto je preliminarni prekid vatre propao manje od mesec dana od njegovog stupanja na snagu.

U nedelju je Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da su dva broda ignorisala iranska upozorenja da ne prolaze kroz Ormuski moreuz, zbog čega su, kako navodi, učestvovala u „incidentu“.

IRGC je upozorio da će se svi brodovi koji su „pod uticajem“ Amerike koriste „nebezbedne rute“ „sigurno suočiti sa incidentima“.

Oštećeni most u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan
Getty Images
Oštećeni most u iranskoj južnoj provinciji Hormozgan

Američka vojska saopštila je da je osma uzastopna noć napada na Iran bila „usmerena na dalje slabljenje sposobnosti Irana da ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu“.

Verifikovani snimci iz unutrašnjosti vojnog objekta u Jordanu prikazuju najmanje dva pogotka i jednu eksploziju.

„Srećan put, heroji. Njihova žrtva samo dodatno učvršćuje našu odlučnost“, rekao je Pit Hegset, američki ministar odbrane, povodom pogibije američkih vojnika.

Broj poginulih pripadnika američkih snaga u ovom sukobu sada je porastao na 16, pošto je pilot američke mornarice, koji je ranije ovog meseca nestao, proglašen mrtvim.

U Iranu je u američkim napadima tokom protekle tri nedelje poginulo najmanje 50 ljudi, dok je više od 500 ranjeno, saopštilo je iransko Ministarstvo zdravlja.

U subotu 18. jula je Savet za saradnju zalivskih zemalja (GCC), savez koji čine Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, optužio Teheran da gađa civilnu infrastrukturu nakon prvog napada na kuvajtsko postrojenje za proizvodnju električne energije i fabriku za desalinizaciju vode.

Šta je prethodilo napadima?

Tada je Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da su gađali „objekte za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja i pomorske kapacitete“.

Iran je potom saopštio da je uzvratio napadima na američke saveznike u regionu, među kojima je i Kuvajt, koji je objavio da je pogođeno još jedno postrojenje za proizvodnju električne energije, posle sličnog napada prethodnog dana.

„Još jedno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode bilo je meta neprijateljskog napada, koji je izazvao požar na jednom delu postrojenja“, saopštilo je Ministarstvo električne energije i vode Kuvajta.

Zbog toga je van funkcije stavljen deo proizvodnih kapaciteta, dodali su.

Amerika i Iran postigli su u junu dogovor o prekidu sukoba kako bi se omogućili pregovori o okončanju rata.

Prekid vatre uglavnom je poštovan, iako je Iran izvodio napade na naftne tankere kako bi primorao brodove da traže odobrenje Teherana za prolazak kroz Ormuski moreuz.

Posle iranskih napada na pomorski saobraćaj usledili su američki udari na Iran.

Međutim, pregovori nisu doneli značajniji napredak, pa je Tramp prošle sedmice proglasio prekid vatre okončanim.

Od tada, pored napada na ciljeve u Iranu, Sjedinjene Države su ponovo uvele pomorsku blokadu iranskih luka.

Iran je proglasio Ormuski moreuz zatvorenim za brodski saobraćaj, zbog čega je promet tim pomorskim putem uglavnom obustavljen.

Kroz Ormuski moreuz ranije je prolazila petina svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom, a direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol upozorio je da je zabrinut za globalno snabdevanje energentima.

Američka vojska je u međuvremenu demantovala navode iranske agencije Fars da su dva naftna tankera „eksplodirala i zapalila se dok su prolazila miniranom rutom južno od Ormuskog moreuza“.

„Kao i većina tvrdnji Revolucionarne garde, i ova je netačna“, saopštio je CENTCOM.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.19.2026)

BBC News
Španija je prvak sveta: Tores doneo titulu, Argentina nije htela da igra fudbal

Španija je prvak sveta: Tores doneo titulu, Argentina nije htela da igra fudbal

BBC News pre 4 minuta
Rusija gađala balističkim raketama ukrajinske gradove

Rusija gađala balističkim raketama ukrajinske gradove

BBC News pre 8 sati
Mađarski predsednik podnosi ostavku

Mađarski predsednik podnosi ostavku

BBC News pre 11 sati
Pele, Maradona ili Mesi: Ko je zaista najbolji fudbaler svih vremena

Pele, Maradona ili Mesi: Ko je zaista najbolji fudbaler svih vremena

BBC News pre 11 sati
Spektakl: Engleska pobedila Francusku 6:4 i osvojila treće mesto na Mundijalu

Spektakl: Engleska pobedila Francusku 6:4 i osvojila treće mesto na Mundijalu

BBC News pre 13 satijoš 2 povezane
BBC News

Povezane vesti »

Eskalacija sukoba: SAD šalju pojačanja, nove žrtve u Iraku i napadi na Iran

Eskalacija sukoba: SAD šalju pojačanja, nove žrtve u Iraku i napadi na Iran

Naslovi.ai pre 45 minuta
Američki vojnik poginuo u Iraku pri uništavanju iranske bespilotne letelice

Američki vojnik poginuo u Iraku pri uništavanju iranske bespilotne letelice

Insajder pre 1 sat
Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Amerika i Iran razmenjuju vatru, dva američka vojnika poginula u Jordanu

Južne vesti pre 44 minuta
Poginuo još jedan američki vojnik, SAD bombarduju Iran: Širi se sukob na Bliskom istoku, Izrael zapretio

Poginuo još jedan američki vojnik, SAD bombarduju Iran: Širi se sukob na Bliskom istoku, Izrael zapretio

Mondo pre 49 minuta
Poginuo još jedan američki vojnik, drugi povređen! Centralna komanda SAD saopštila detalje, Izrael preti Iranu

Poginuo još jedan američki vojnik, drugi povređen! Centralna komanda SAD saopštila detalje, Izrael preti Iranu

Kurir pre 49 minuta
SAD šalju avione F-16 i F-35 iz Nemačke i Britanije ka Iranu: Da li je u planu i kopnena invazija?

SAD šalju avione F-16 i F-35 iz Nemačke i Britanije ka Iranu: Da li je u planu i kopnena invazija?

Telegraf pre 34 minuta
Tel Aviv preti snažnim odgovorom: "Ako Iran ispali raketu na Izrael, napašćemo ih punom snagom"

Tel Aviv preti snažnim odgovorom: "Ako Iran ispali raketu na Izrael, napašćemo ih punom snagom"

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranKuvajtDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Umešnost postaje bitnija od diplome

Umešnost postaje bitnija od diplome

Radar pre 19 minuta
Najmanje pet mrtvih, desetine kuća srušene: Stravičan zemljotres pogodio Peru, ljudi u panici bežali iz domova

Najmanje pet mrtvih, desetine kuća srušene: Stravičan zemljotres pogodio Peru, ljudi u panici bežali iz domova

Blic pre 19 minuta
EU zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće

EU zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće

Danas pre 14 minuta
Tom Homan: Kamere na telu trebalo bi da postanu standard za agente ICE

Tom Homan: Kamere na telu trebalo bi da postanu standard za agente ICE

Politika pre 4 minuta
Rusija iznad svoje teritorije oborila više od 5.000 ukrajinskih dronova

Rusija iznad svoje teritorije oborila više od 5.000 ukrajinskih dronova

Politika pre 24 minuta