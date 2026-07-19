Mađarski predsednik podnosi ostavku

BBC News pre 3 sata | Nik Torp; Henri Mur

Getty Images Šujok tvrdi da nema ustavnih mogućnosti da odbije usvajanje amandmana

Mađarski predsednik Tamaš Šujok je pristao da podnese ostavku, posle usvajanja amandmana na ustav.

Partija Tisa, koju predvodi premijer Peter Mađar je pokrenula promenu zakona u skupštini, kako bi isterala Šujoka, koga većina vidi kao lojalistu bivšeg premijera Viktora Orbana, poraženog na izborima u aprilu posle 16 godina na vlasti.

Šujok je imao pet dana da potpiše amandman ili da rizikuje produžavanje ustavne krize i započinjanje procesa opoziva.

Potvrdio je da pristaje na izmenu zakona, pošto je rok za potpis amandmana prošao u subotu uveče, ali je u izjavi optužio vladu Mađara za ugrožavanje vladavine prava.

Rekao je da ovaj amandman obeležava „prelomnu tačku u mađarskoj ustavnoj demokratiji" i da „suštinske vrednosti slobodnog društva su pogažene radi političke moći".

Ovo je poslednji dramatični potez vlade koju predvodi Tisa, čiji članovi smatraju Šujoka marionetom više vlasti zbog čega su tražili njegovu ostavku.

Posle ubedljive pobede na izborima u aprilu, nova vlada je usvojila brojne ustavne promene.

Sedamnaeseti amandman, koji je u ponedeljak izglasan dvotrećinskom većinom, okončava predsednikov mandat zbog „ozbiljnog gubitka poverenja" u njega.

Takođe je uklonjen i predsedavajući Ustavnog suda i zabranjeno je poslanicima koji su imali tri mandata da ponovo budu u skupštini, što se odnosi na više od većine trenutnih predstavnika Orbanove stranke Fides.

Orban je opisao ovaj amandman činom tiranije i pozvao na proteste.

Od aprilskih izbora, Fides je u slobodnom padu, koji se nije zaustavio od šokantnog izbornog poraza.

Orban se ne pojavljuje u javnosti i odbio je da preuzme poslaničko mesto.

EPA/Shutterstock Od dolaska na vlast u aprilu, Peter Mađar (levo) više puta je pozvao Šujoka (desno) da podnese ostavku.

Na vlasti od 2010. do 2016. Fides je prilagodio mađarsku državu sopstvenim interesima, tako što su na čelna mesta u državi postavljeni lojalni članovi partije, pošto su imali dvotrećinsku podršku.

Poslanici partije Tisa, njih 141 su pozdravili rezultate glasanja ovacijama.

Posle glasanja, Andraš Baka, bivši sudija mađarskog Vrhovnog suda, rekao je za BBC: „U potpunosti podržavam ostavku predsednika".

U Mađarskoj je postojala vladavina prava od 1989. do 2010, kada je Fides zarobio institucija i izgradio autoritarnu državu.

„Vrlo je teško slomiti sofisticirani autoritativni režim, koji je osmišljen da preživi posle izbornog poraza," rekao je Baka.

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https://www.bbc.co.uk/news/articles/cp8r002gdevo

(BBC News, 07.19.2026)