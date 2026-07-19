Pele, Maradona ili Mesi: Ko je zaista najbolji fudbaler svih vremena

BBC News pre 1 sat | Đulija Granki - BBC Njuz,

REUTERS/Carla Carniel

Dok se Lionel Mesi priprema za njegovo treće finale Svetskog prvenstva, ponovo se nameće dobro poznato pitanje: Da li je argentinska superzvezda najveći fudbaler svih vremena? Da li je nadmašio sunarodnika Dijega Maradonu i brazilsku legendu Pelea?

U 39. godini, Mesi je i dalje ključni igrač reprezentacije Argentine na Svetskom prvenstvu 2026.

Analitičari ocenjuju da, iako više nije eksplozivan kao u mlađim danima, Mesi i dalje oblikuje utakmice njegovom vizijom igre, inteligentnim pozicioniranjem i odlukama, i često deluje kao trener na terenu.

Ali da li je zaista nadmašio njegove najveće rivale?

Argumenti u korist Mesija

Oni koji Mesija smatraju najboljim fudbalerom svih vremena najčešće ističu dve njegove osobine: dugovečnost i konstantnost.

Za razliku od mnogih velikih igrača čiji vrhunac karijere je trajao relativno kratko, Mesi je skoro dve decenije u samom svetskom vrhu.

Za to vreme osvojio je rekordnih osam Zlatnih lopti, klupske titule prvaka Španije i Francuske, trofeje Lige šampiona, Kopa Ameriku, najvažnije međunarodno fudbalsko takmičenje reprezentacija Južne Amerike, i Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, uz impresivne rekorde po broju postignutih golova i asistencija.

Mesijevi navijači ističu i njegovu sposobnost da bude uspešan u različitim sredinama - od dominacije Barselone evropskim fudbalom do povratka reprezentacije Argentine u sam vrh svetskog fudbala.

Obožavaoci Mesija smatraju da ga upravo spoj talenta, konstantnosti i dugovečnosti izdvaja od svih ostalih fudbalera.

Getty Images Iako ima 39 godina, Mesi je i dalje ključni igrač argentinske reprezentacije

Bivši francuski napadač Tjeri Anri, koji je bio Mesijev saigrač u Barseloni, smatra da ga posebno izdvaja neverovatan takmičarski duh.

U razgovoru za španski sportski dnevnik Marku ( Marca ), Anri se prisetio treninga u katalonskom klubu i rekao da je bilo dovoljno da Mesi oseti da mu je učinjena nepravda da potpuno promeni pristup.

„Ne budite zver u njemu", sažeo je Francuz mišljenje o Mesiju, misleći na situacije kada je Argentinac postizao nekoliko golova u kratkom roku posle nedosuđenog prekršaja nad njim.

Maradonina senka

U Argentini, Mesi se mnogo manje upoređuje sa Peleom i drugim svetskim velikanima, a mnogo više sa Dijegom Maradonom, koji je kao kapiten predvodio reprezentaciju do titule svetskog prvaka 1986. godine.

Maradona je imao veliki uticaj izvan sveta fudbala.

Za mnoge Argentince, postao je simbol nacionalnog identiteta.

„Maradona je bio kralj Argentine.

„Kralj se ne bira, on jednostavno predstavlja njegovu zemlju", kaže za BBC Brazil španski novinar Giljem Balage, jedan od najpoznatijih Mesijevih biografa.

Getty Images Maradona i Mesi su dve fudbalske ikone, dva božanstva za Argentince

Godinama su se mnogi Argentinci divili Mesijevom fudbalskom umeću, ali su ipak Maradonu smatrali autentičnijim predstavnikom naroda.

Maradona, koji je preminuo 2020. godine, odrastao je u siromaštvu i otvoreno se suprotstavljao autoritetima, bavio se političkim temama i negovao je imidž buntovnika i harizmatičnog čoveka, zbog čega je bio miljenik mnogih.

S druge strane, Mesi je sledio sasvim drugačiji put.

Izvan terena je povučen, nerado govori o političkim temama, skoro isključivo je posvećen fudbalu, i uglavnom izbegava pažnju medija i ljudi kada nije reč o njegovom sportu.

Kako je Mesi promenio mišljenje ljudi

Odnos prema Mesiju počeo je da se menja posle osvajanja Kopa Amerike 2021. godine, što je bio prvi veliki trofej Argentine posle 28 godina.

Mišljenje ljudi se dodatno promenilo tokom Svetskog prvenstva 2022. godine, kada je Mesi predvodio Argentinu do treće titule svetskog prvaka.

Tokom tog turnira, Mesi je pokazao osećajniju i borbeniju stranu njegove ličnosti, preuzevši ulogu vođe koju su mnogi navijači vezivali za Maradonu.

„Otkrio je nove slojeve njegove ličnosti", kaže Balage.

„Ljudi su počeli da ga doživljavaju kao generala tima".

Sve to je mnogim Argentincima pomoglo da premoste emotivni jaz koji je godinama razdvajao Mesija od njegovog slavnog prethodnika.

Ipak, Balage smatra da rasprava još nije okonačana.

„Danas je Mesi kao fudbaler nadmašio Maradonu", kaže on.

„Ali će uvek biti Argentinaca koji će smatrati da ih Maradona bolje predstavlja".

Argumenti u korist Pelea

Getty Images Brazilac Pele i Argentinac Maradona smatraju se za neke od najboljih fudbalera u istoriji igre

Pojedini analitičari smatraju da je Mesi nadmašio ne samo njegovog slavnog zemljaka, već i Pelea, brazilsku legendu, koga često zovu „Kralj fudbala", koji je preminuo 2022. godine.

Pele je i dalje jedini fudbaler u istoriji koji je osvojio tri titule svetskog prvaka - 1958, 1962. i 1970. godine.

U intervjuu koji je 2018. godine dao brazilskom dnevniku Folha de S.Paulo, Pele je izjavio da je Maradona „mnogo bolji igrač" od Mesija.

Rekao je da se Mesi previše oslanja na levu nogu i da mu nedostaje svestranost koja je krasila neke druge velikane svetskog fudbala.

„I [Franc] Bekenbauer i [Johan] Krojf su takođe bolji", rekao je Pele, misleći na nemačkog i holandskog fudbalera koji su vrhunac karijere dostigli 1970-ih.

Nekadašnji brazilski reprezentativac Tostao ima drugačije mišljenje.

On je 2021. godine ocenio da je Mesi nadmašio Maradonu, ali da i dalje nije dostigao brazilsku legendu.

„Posle Pelea, Mesi je najbolji fudbaler u istoriji", rekao je Tostao.

„Kompletniji je igrač od Maradone i ima dužu karijeru.

„Razlika između Pelea i Mesija je u fizičkim sposobnostima.

„Pele je bio snažniji i bolji atleta".

I Pele je tvrdio da njegove fudbalske veštine nisu za poređenje sa Mesijevim.

„Kako možete da uporedite nekoga ko dobro igra glavom, šutira levom, šutira desnom nogom sa nekim ko šutira samo jednom nogom, ima samo jednu veštinu i ne udara dobro glavom?", rekao je za dnevnik Folha de Sao Paulo.

„Da bi neko mogao da se poredi sa Peleom, mora dobro da šutira levom, dobro da šutira desnom nogom i da postiže golove glavom".

Više od statistike

PA/PA Wire

Ova neslaganja mišljenja ukazuju na širi problem.

Kada bi sama statistika određivala ko je najveći fudbaler u istoriji, rasprava bi verovatno već bila okončana.

Mesijeva kolekcija individualnih i timskih priznanja i trofeja je bez premca u brojnim kategorijama.

Međutim, same brojke ne mogu u potpunosti da objasne zašto poređenje najvećih fudbalera svih vremena i dalje izaziva toliko rasprave.

Polemiku dodatno komplikuje jednostavna činjenica: Pele, Maradona i Mesi su igrali u veoma različitim vremenima.

Kada je Pele osvojio njegovu prvu titulu svetskog prvaka 1958. godine, u fudbalu nije postojala savremena sportska nauka, nije bilo televizijskih prenosa svuda u svetu niti napredne tehnologije.

U Maradonino vreme, tokom 1980-ih, fudbal je već postao svetski spektakl, ali je i dalje bio daleko od današnje industrije koja vredi više milijardi dolara.

Mesi je skoro čitavu karijeru proveo u svetu fudbala koji karakterišu analiza učinka pomoću naprednih tehnologija, sofisticirana medicinska podrška i neprekidna pažnja medija.

Svaku utakmicu u realnom vremenu detaljno analiziraju treneri i stručni komentatori i komentarišu navijači širom sveta.

Zbog toga je sve teže praviti poređenje fudbalera iz različitih generacija.

BBC

Bivši brazilski napadač Ronaldo, koji je Mesija opisao kao „genija", smatra da odgovor na pitanje ko je najbolji fudbaler u istoriji zavisi od kriterijuma koji se primenjuju.

„Kako možete da izaberete bez jasno postavljenih kriterijuma?", upitao je Ronaldo.

Nesporno je da su Pele, Maradona i Mesi karijere gradili u potpuno različitim svetovima.

Pele je doprineo da fudbal postane pravi svetski sport.

Maradona je postao sportska, politička i društvena ikona tokom burnog perioda istorije Argentine.

Mesi je nasleđe izgradio u eri globalizacije, sportske nauke i neprekidne medijske pažnje.

REUTERS/Stringer//File Photo

Sva trojica su igrala isti sport, ali se on mnogo menjao.

Suočavali su se sa potpuno različitim uslovima, rasporedima takmičenja, izazovima, i očekivanjima.

Na kraju, odgovor na pitanje ko je najveći u istoriji zavisi od toga šta se najviše vrednuje: talenat, broj osvojenih trofeja, uticaj, dugovečnost, ili društveni značaj.

Upravo zato konačan odgovor na ovo pitanje je malo verovatan.

Pogledajte video o Peleu, 'Kralju fudbala'

Grafika: Karoline Souza i Laís Alegreti, BBC Brazil

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(BBC News, 07.19.2026)