Spektakl: Engleska pobedila Francusku 6:4 i osvojila treće mesto na Mundijalu

BBC News pre 41 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

Martin Rickett/PA

Susret Francuza i Engleza u borbi za treće mesto na Svetskom prvenstvu 2026. nije delovao obećavajuće pre nego što su obe ekipe izašle na teren.

I jedni i drugi bili su 'ranjeni' jer su očekivali da će igrati u nedelju, 19. jula u Nju Džerziju u najvažnijoj utakmici, a ne u toplom Majamiju dan ranije.

Ali iako je ovo bila samo uteha, oba tima pružila su gledaocima retko viđeni spektakl, uzbuđenja i čak 10 golova, što je jedna od najefikasnijih utakmica u istoriji svetskih prvenstava.

Engleska je pobedila 6:4, uz het-trik Bakaje Saka, i tako osvojila bronzanu medalju, prvo odličje posle daleke 1966. godine kada su osvojili jedinu titulu svetskog prvaka.

Ujedno je ovo Englezima i prva pobeda u utakmicama za treće mesto posle dva poraza - 1990. i 2018. godine.

Engleska je vodila neverovatnih 4:0 u prvih 45 minuta protiv Francuske koja se 'nije ni pojavila' na utakmici koja je bila oproštaj selektora Didijea Dešana koji je njegovoj zemlji doneo mnogo radosti sa nacionalnim timom.

U drugom poluvremenu kao da je izašla neka druga reprezentacija Francuske, kao da im je Dešan dao neki čarobni napitak.

Francuzi su stigli do 4:3, imali su dve stopostone šanse za izjednačenje (Majkl Olize), potom su Englezi dali gol iz penala, da bi Francuzi ponovo sačuvali nadu, smanjivši na 5:4, a sve dileme oko pobednika razrešio je Džud Belingem.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/Shutterstock

„Dešan nije zaslužio takav oproštaj", rekao je posle poraza od Španije u polufinalu Kilijan Mbape, najbolji igrač Francuske i jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala.

Samo Dešan zna šta mu se vrzmalo po glavi dok je gledao njegove igrače kako se sramote u prvom poluvremenu, kako tim koji je važio za jednog od najvećih favorita za osvajanje titule izgleda kao gomila tek skupljenih nižerazrednih igrača.

Engleski selektor, Nemac Tomas Tuhel, silno kritikovan zbog odluke da brani vođstvo protiv Argentine u polufinalu, što mu se obilo o glavu, promenio je čak sedmoricu igrača, ostavivši na klupi golmana Džordana Pikforda i dvojicu igrača koji su nosili Englesku na ovom turniru - Džuda Belingema i Harija Kejna.

Deklan Rajs doveo je Englesku u vođstvo već u 3. minutu, presekavši početnički pas Dezirea Duea i savadavši Majka Mainjana preciznim udarcem.

Od tog trenutka, Englezi su pravili dar-mar u polju protivnika, a u odbrani Francuske duvala je promaja na sve strane.

Saka i Markus Rašford su radili šta su hteli, pridodavao im se sjajni bek Džed Spens, Rajs je bio svuda po terenu.

Verovatno su se svi navijači Engleske pitali: 'Zašto Saka i Rašford nisu igrali protiv Argentine?'.

IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro Didije Dešan je poslednji put vodio francusku selekciju

Tuhel: 'Osećamo bol, ali ovakva borba mi daje energiju'

„I dalje ćemo osećati bol što nismo igrali u finalu i taj bol će potrajati.

„Ali videti da se tim ovako bori, daje vam energiju", izjavio je Tuhel za BBC posle utakmice sa Francuskom.

O meču za treće mesto, Nemac je rekao da „nije baš siguran" da je njegov tim imao veću kontrolu.

„Samo smo imali svežije noge i kvalitetne igrače. Ostali su bili umorni.

„Bukajo je pokazao da je ključni igrač. U to nikada nije ni bilo sumnje. Nisam ni bio svestan da je postigao het-trik, nisam ni gledao statistiku, izgubio sam pregled o strecima, ali svakako briljantno.“

Ova igra je ohrabrila Tuhela da će moći da smanji zaostatak koji Engleska sada ima za najkvalitetnijim reprezentacijama na svetu.

„Pre osam godina oni [Francuska] su bili šampioni. Pre četiri godine su bili u finalu.

„Postoje nijanse, mala razlika na njihovoj strani, ali želimo da je smanjimo.

„Rekao sam juče da je danas prvi korak ka smanjenju razlike. Uspeli smo. Pobedili smo ih.

„Sledeća će biti Španija u Ligi nacija", optimističan je Tuhel koji će, sudeći po ovakvim izjavama ostati selektor Engleske.

REUTERS/Carlos Barria Tomas Tuhel čeka da primi medalju posle Džuda Belingema

Dva gola Mbapea za vodeće mesto na listi strelaca

Ušla je Francuska u drugo poluvreme potpuno razgoropađena, sa idejom da ne osramote ni sebe, ni Dešana, ni naciju više nego što već jesu.

U igru su ušli Usman Debele, vlasnik Zlatne lopte za najboljeg fudbalera sveta u 2025. i Bredli Barkola, razigrali su se Mbape i Olize.

Za samo nekoliko minuta, Francuzi su dali dva gola, potom smanjili na 3:4, a koliko gol nije hteo Majkla Olizea na ovom šampionatu svedoče dve prilike u kojima je teže promašiti nego pogoditi - igrač minhenskog Bajerna je uradio ovo prvo.

Da je pogodio, Francuska bi došla do izjednačenja i čak prilike da napravi jedan od najčudesnijih preokreta u istoriji fudbala.

Ipak, za utehu Francuzima, vicešampionima iz Katara 2022, jeste da imaju čoveka koji bi mogao da ponese titulu najboljeg strelca.

Sa dva gola koja je dao Englezima, Kilijan Mbape je izbio na vrh liste strelaca - ukupno 10.

Lionel Mesi mu sada gleda u leđa - dao je osam - ali 39-godišnji Argentinac još može da ga stigne.

REUTERS/Marco Bello Kilijan Mbape i Dešan u zagrljaju

Utakmice sa najviše golova u istoriji svetskih prvenstava

Dvanaest golova

Austrija - Švajcarska 7:5 (1954. godine)

Jedanaest golova

Brazil - Poljska 6:5 (1938. godine)

Mađarska - Zapadna Nemačka 8:3 (1954. godine)

Mađarska - El Salvador 10:1 (1982. godine)

Deset golova

Francuska- Paragvaj 7:3 (1958. godine)

Engleska - Francuska 6:4 (2026. godine)

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(BBC News, 07.19.2026)