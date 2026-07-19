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Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Spektakl u meču za treće mesto, svi rezultati na turniru

Engleska osvojila treće mesto u spektakularnom meču sa Francuskom 6:4. U finalu Španija - Argentina.

BBC News pre 15 minuta
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BBC

Odigrane su 103 utakmice, ostala je samo jedna utakmica, najvažnija, za kraj nikad većeg Svetskog fudbalskog prvenstva, sa čak 48 reprezentacija.

UTAKMICA ZA TREĆE MESTO: Engleska - Francuska 6:4

FINALE: Argentina - Španija (nedelja, 19. jul, od 21 sat)

REZULTATI POLUFINALA:

REZULTATI ČETVRTFINALA:

Titulu prvaka sveta brani Argentina, trostruki šampion u istoriji svetskih prvenstava.

Domaćini Svetskog prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Mundijal je počeo 11. juna utakmicom reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike na čuvenom stadionu Asteka, a biće završen 19. jula, kada je finale na stadionu Metlajf u Nju Džersiju.

Posle organizovanja turnira 1970. i 1986, Meksiko je postao jedina država koja je organizovala tri svetska prvenstva.

SAD je domaćin Mundijala drugi put posle 1994, a Kanadi je ovo prvi put.

Ukupno će biti odigrane 104 utakmice u 16 ​​gradova SAD-a, Kanade i Meksika - od tog broja 78 će biti odigrano u SAD, a po 13 utakmica u Kanadi i Meksiku.

Na ovom Mundijalu igrale su reprezentacije samo dve zemlje sa Balkana - Hrvatske i Bosne i Hercegovine (BiH).

Hrvatska je na SP 2018. u Rusiji bila vicešampion, a četiri godine kasnije u Kataru, bila je trećeplasirana.

Reprezentacija BiH se do Mundijala, drugog u istoriji posle Brazila 2014, plasirala kroz baraž, pobedivši najpre Vels u gostima, a potom i Italiju u Zenici, posle boljeg izvođenja penala.

U šesnaestini finala ispale su i Hrvatska i BiH.

Bilo je ovo poslednje svetsko prvenstvo u karijerama nekih od najboljih fudbalera sveta svih vremena.

Pre svih za Kristijana Ronalda, čiji je Portugal ispao u osmini finala od Španije, za hrvatskog vezistu Luku Modrića, brazilsku zvezdu Nejmara, napadača Bosne i Hercegovine Edina Džeka.

A i za argentinskog čarobnjaka Lionela Mesija, čija je reprezentacija još u prilici da odbrani trofej osvojen u Kataru pre četiri godine.

Donosimo vam kompletan raspored utakmica i rezultate koji se automatski menjaju, odnosno ažuriraju.

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BBC

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(BBC News, 07.19.2026)

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