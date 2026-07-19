ANEM: Policija u Pirotu omogućila napade na novinare i LGBT+ aktiviste

Beta pre 1 sat

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) kritikovala je interventnu jedinicu policije u Pirotu koja je "omogućila huliganima i nasilnicima da nesmetano šire mržnju i homofobiju" i napadaju novinare i LGBT+ aktiviste koji su došli na Prajd karavan.

ANEM tvrdi da su pripadnici ekstremno desničarskih organizacija, neometani od strane policije, grubo sprečavali novinare da izveštavaju sa događaja.

"Uz pretnje fizičkom silom, uvrede i zastrašivanje, novinarka Tampon zone Sara Stanojković i novinar portala Mašina Aleksandar Đokić sprečeni su da slobodno izveštavaju za svoje redakcije, a tokom izveštavanja je napadnuta i novinarka N1 Gordana Bjeletić koja je pogođena paradajzom u glavu", piše u saopštenju.

Neposredno pre početka skupa, pripadnici policije obavestili su udruženje "Da se zna", koje je organizator Prajd karavana, da je prijavljeni događaj zabranjen.

"Umesto da obezbeđuje najavljenu manifestaciju, policija je obezbeđivala nasilnike, omogućavajući skandiranja koja predstavljaju pozive na ubistvo, kao i pretnje i govor mržnje", izjavio je predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić.

Udruženje "Da se zna" saopštilo je sinoć da su neposredno pred održavanje Prajd karavana u Pirotu, od Policijske uprave dobili usmeno obaveštenje da se događaj zabranjuje iz bezbednosnih razloga.

Zatražili su hitnu smenu načelnika Policijske uprave Pirot, jer nije obezbedio javno okupljanje u skladu sa zakonom i zbog toga što je dozvolio da novinari i novinarke budu napadnuti.

(Beta, 19.07.2026)

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