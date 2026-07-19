Ministar Glamočić: Kašnjenje i improvizacija nedopustivi protiv afričke kuge svinja

Beta pre 30 minuta

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da u borbi protiv afričke kuge svinja više nema prostora za kašnjenja, improvizaciju i nepoštovanje propisanih procedura, jer svaki izgubljeni dan donosi novu štetu i povećava rizik od širenja zaraze.

Zbog širenja afričke kuge svinja, vanredna situacija je uvedena u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu. Taj virus trenutno je aktivan u sedam okruga i 52 naseljena mesta.

Ministar je tokom sastanka lokalnog kriznog štaba u Obrenovcu ponovio da je neophodno da svi nivoi sistema, od nacionalnog do lokalnog, postupaju isključivo u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju plana upravljanja kriznim situacijama iz 2015. godine, koji jasno definiše nadležnosti i obaveze svih učesnika.

"Pravila postoje godinama. Ne uvodimo ništa novo, već se zahteva da se ono što je propisano konačno dosledno primenjuje. Nema mesta za soliranje, odlaganje ili prebacivanje odgovornosti, već svako mora da uradi svoj deo posla i to odmah", rekao je Glamočić, a preneo njegov kabinet.

Ministar je ukazao na neophodnost strogog poštovanja mera biosigurnosti, pravovremene eutanazije zaraženih životinja i njihovog bezbednog uklanjanja, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

"Kada postoji klinička slika bolesti, postupak mora biti brz, jer je cilj da se virus zaustavi u samom žarištu", istakao je ministar i dodao da je svaki sat važan, jer posledice neblagovremenog reagovanja plaćaju i država i proizvođači.

Glamočić je naložio da sva zaražena i ugrožena područja budu jasno obeležena u skladu sa propisima, kao i da se bez odlaganja otklone svi uočeni propusti na terenu.

Tokom sastanka bilo je reči o jačanju saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Vojskom Srbije, lokalnim samoupravama, javnim komunalnim preduzećima i veterinarskim službama, kako bi sva potrebna mehanizacija, ljudstvo i logistička podrška bili dostupni.

Ministar je upozorio i na sve učestaliju pojavu nepropisnog odlaganja uginulih životinja, naglasivši da takvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje životinja, životnu sredinu i ljude.

"Srbija ima znanje, ljude i kapacitet da se izbori sa ovom bolešću, ali to možemo samo ako radimo kao jedan tim, brzo, organizovano i disciplinovano", zaključio je Glamočić.

(Beta, 19.07.2026)