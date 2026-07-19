SRCE: Ekonomska politika Macutove Vlade nije povećala životni standard, nego dugove zemlje

Beta pre 23 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) kritikovala je ekonomsku politiku koju vodi Vlada Srbije na čelu sa premijerom Đurom Macutom ocenivši da životni standard građana nije bolji, iako je zaduženje države poraslo u prethodnom periodu.

Ta partija u saopštenju tvrdi da statistički podaci Vlade Srbije o inflaciji od 2,7 odsto i prosečnoj plati od 1.038 evra lepo zvuče, ali da institucije zanemaruju kolika je kupovna moć naroda.

"Ako su rezultati nacionalne ekonomije toliko dobri, zašto ih većina građana Srbije ne oseća? Zato što Srpska napredna stranka (SNS) ne meri stvarni kvalitet života u Srbiji nego ga šminka procentima", smatra SRCE.

Dodaje se da je u prošloj godini bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku Srbije bio na nivou od 52 odsto proseka Evropske unije, Rumunija i Hrvatska su bile na 78 odsto tog proseka u 2025. godini, a Bugarska na 68 odsto.

Crna Gora je bila na 54 odsto, dok su samo Albanija i Severna Makedoniju sa 43 odsto, kao i Bosna i Hercegovina (BiH) sa 36 odsto, imale manji BDP po stanovniku od Srbije.

SRCE navodi da su istovremeno prosečne cene i troškovi života domaćinstava u Srbiji bili na nivou od 62,5 odsto prosečnih cena u EU.

"Dok je BDP per capita Srbije na 52 odsto evropskog proseka, cene i troškovi života su na nivou od 62,5 odsto prosečnih cena u EU. Razlika je iznenađujućih 10 odsto i u tu se završavaju propagandni ekonomski uspesi Macutove Vlade i počinje realno slab standard stanovništva Srbije", piše u saopštenju.

Dodaje se da su u Srbiji cene hrane i bezalkoholnih pića dostigle 97 odsto evropskog proseka, dok je taj procenat u Severnoj Makedoniji na 52,4 odsto proseka EU.

"To znači da prosečna plata u Srbiji od 1.038 evra može da kupi hrane isto koliko i plata od oko 600 evra u Severnoj Makedoniji", zaključila je ta partija.

(Beta, 19.07.2026)