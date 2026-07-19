Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Beta pre 1 sat

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pljusak i grmljavina se najviše očekuju uveče u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za nepogode sa gradom.

Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni.

Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 na jugu i istoku Srbije.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i  tokom noći nestabilno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša dnevna oko 33.

(Beta, 19.07.2026)

Povezane vesti »

Radarski snimci pokazuju tačno kad u koji deo Srbije stiže nevreme na koje nas meteorolozi upozoravaju: Budite spremni na…

Radarski snimci pokazuju tačno kad u koji deo Srbije stiže nevreme na koje nas meteorolozi upozoravaju: Budite spremni na gromove, grad i nagli pad temperature

Nova pre 48 minuta
Gde se danas očekuju nepogode i kakvo nas vreme očekuje iduće nedelje

Gde se danas očekuju nepogode i kakvo nas vreme očekuje iduće nedelje

N1 Info pre 2 sata
RHMZ upozorava na pljuskove sa grmljavinom, ponegde praćene olujnim vetrom i gradom

RHMZ upozorava na pljuskove sa grmljavinom, ponegde praćene olujnim vetrom i gradom

RTK pre 1 sat
Gde se danas očekuju nepogode i kakvo nas vreme očekuje iduće nedelje

Gde se danas očekuju nepogode i kakvo nas vreme očekuje iduće nedelje

Glas Zaječara pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, grad i olujni vetar prete delovima Srbije

RHMZ izdao upozorenje: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, grad i olujni vetar prete delovima Srbije

NIN pre 2 sata
Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Radio sto plus pre 1 sat
Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Jovanović (CLS): Ne postoji zakonski osnov da o bezbednosti u Beogradu brinu privatne kompanije

Jovanović (CLS): Ne postoji zakonski osnov da o bezbednosti u Beogradu brinu privatne kompanije

Beta pre 8 minuta
Jovanović (CLS): Ne postoji zakonski osnov da o bezbednosti u Beogradu brinu privatne kompanije

Jovanović (CLS): Ne postoji zakonski osnov da o bezbednosti u Beogradu brinu privatne kompanije

Serbian News Media pre 8 minuta
(Foto) Turisti masovno krenuli u Grčku: Od jutros kolone na Evzoniju, sve vrvi od vozila, oglasili se i Srbi: "Čekamo više od…

(Foto) Turisti masovno krenuli u Grčku: Od jutros kolone na Evzoniju, sve vrvi od vozila, oglasili se i Srbi: "Čekamo više od sata"

Blic pre 8 minuta
Isključenja struje za ponedeljak, 20. jul 2026.

Isključenja struje za ponedeljak, 20. jul 2026.

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Fejsbuk "pao" u Srbiji: Korisnici nisu mogli da pristupe društvenoj mreži, poteškoće i sa Instagramom

Fejsbuk "pao" u Srbiji: Korisnici nisu mogli da pristupe društvenoj mreži, poteškoće i sa Instagramom

Newsmax Balkans pre 9 minuta