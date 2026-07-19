Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Danas promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom
Beta pre 1 sat
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Pljusak i grmljavina se najviše očekuju uveče u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde će biti biti uslova i za nepogode sa gradom.
Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni.
Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 na severu do 36 na jugu i istoku Srbije.
U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren, u zoni pljuskova kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša dnevna oko 33.
(Beta, 19.07.2026)