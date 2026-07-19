Vremenska prognoza za ponedeljak, 20. jul: Sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno

Beta pre 1 sat

Na severu Srbije sutra će biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 17 do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena.U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Do petka će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak na jugozapadu i jugu zemlje.

Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 20. jul:

Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama se savetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolјe.

(Beta, 19.07.2026)