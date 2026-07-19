Čuo pucanj pa osetio da je ranjen! Novi detalji pucnjave u centru Beograda: Svedoci tvrde da ništa nisu videli

Blic pre 29 minuta
Čuo pucanj pa osetio da je ranjen! Novi detalji pucnjave u centru Beograda: Svedoci tvrde da ništa nisu videli

Ranjeni tvrdi da je čuo pucanj i osetio da je pogođen, ali nije video ko ga je upucao Svedoci su takođe čuli pucanj, ali navodno niko nije video šta se tačno dogodilo Muškarac N.M. (37) ranjen je jutros oko 5 sati kod kluba u Poenkareovoj ulici.

Kako tvrdi "Telegraf.rs", pozivajući se na njihova saznanja, ranjeni muškarac navodno rekao da je čuo pucanj i da je osetio da je pogođen, ali da nije video Oni koji su svedočili ranjavanju takođe su čuli pucanj, ali navodno niko ništa nije video, tvrdi ovaj medij. Na licu mesta pronađena je čaura metka, a povređeni N. M. prevezen je u Urgentni centar. Kako tvrdi " Kurir", muškarac je upucan u nogu, a od metka mu je pukao zgob na nozi. ( Telegraf.rs)
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