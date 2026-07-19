Filmska akcija kod Tuzle: Zaustavili auto na magistrali i otvorili gepek, a unutra - odbegli robijaš

Ribić je bio tražen jer nije došao na radno mesto u kazneno-popravnom zavodu Druga osoba, S.K. iz Srebrenika, tražena zbog više krivičnih dela Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pronašli su i lišili slobode dve osobe za kojima su bile raspisane operativne potrage.

Akcija je provedena 17. i 18. jula 2026. godine, a u njoj su učestvovali istražitelji Sektora kriminalističke policije, Odeljenja kriminalističke policije PU Srebrenik, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku i Policijske stanice Srebrenik. Prvi pronađeni begunac je M.R. (1997) iz Lukavca, za kojim je bila raspisana potraga nakon što se 13. jula nije pojavio na radnom mestu u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla, Odeljenje Kozlovac. Kako