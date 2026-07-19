(Foto) Potpuna agonija na ovom graničnom prelazu! Kolaps u jeku sezone, vozila ne mrdaju u čak 7 traka: Evo gde se prolazi bez čekanja

Blic pre 1 sat
(Foto) Potpuna agonija na ovom graničnom prelazu! Kolaps u jeku sezone, vozila ne mrdaju u čak 7 traka: Evo gde se prolazi bez…
Najveće gužve su na prelazu Gradina prema Bugarskoj, gde su zadržavanja do 60 minuta i formirano je sedam traka vozila u mestu Granični prelazi prema Bosni, Crnoj Gori (u većini) i Rumuniji prohodni su i bez čekanja Jek turističke sezone i smena turista doneli su ovog vikenda očekivane, ali izuzetno visoke intenzitete saobraćaja na graničnim prelazima širom Srbije. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na najfrekventnijim
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AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i graničnim prelazima

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Kolaps na granicama Srbije u jeku sezone: Na Gradini sedam traka vozila, evo gde nema čekanja

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Gužve na hrvatskim auto-putevima, na granici sa Srbijom kolona duga 10 kilometara

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AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja na putevima i graničnim prelazima

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Vozači, ako danas krećete na put, pripremite se za gužve: Zbog letnje smete turista pojačan saobraćaj, čekanje i na graničnim…

Vozači, ako danas krećete na put, pripremite se za gužve: Zbog letnje smete turista pojačan saobraćaj, čekanje i na graničnim prelazima

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Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj ka graničnim prelazima

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Pojačan saobraćaj ka granicama: Gužve se očekuju i na Batrovcima, vozačima savetovan oprez

Pojačan saobraćaj ka granicama: Gužve se očekuju i na Batrovcima, vozačima savetovan oprez

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ANEM: Policija omogućila nasilnicima da sprečavaju okupljanje i napadaju novinare, umesto da obezbedi prijavljeni skup u Pirotu…

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