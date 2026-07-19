(Foto) Potpuna agonija na ovom graničnom prelazu! Kolaps u jeku sezone, vozila ne mrdaju u čak 7 traka: Evo gde se prolazi bez čekanja

Najveće gužve su na prelazu Gradina prema Bugarskoj, gde su zadržavanja do 60 minuta i formirano je sedam traka vozila u mestu Granični prelazi prema Bosni, Crnoj Gori (u većini) i Rumuniji prohodni su i bez čekanja Jek turističke sezone i smena turista doneli su ovog vikenda očekivane, ali izuzetno visoke intenzitete saobraćaja na graničnim prelazima širom Srbije. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na najfrekventnijim