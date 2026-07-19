(Foto) Turisti masovno krenuli u Grčku: Od jutros kolone na Evzoniju, sve vrvi od vozila, oglasili se i Srbi: "Čekamo više od sata"

Blic pre 3 sata
(Foto) Turisti masovno krenuli u Grčku: Od jutros kolone na Evzoniju, sve vrvi od vozila, oglasili se i Srbi: "Čekamo više od…

Na prelazu Evzoni formirane su kilometarske kolone i čeka se satima na pasošku kontrolu Sve više turista iz Srbije bira alternativne granične prelaze, poput Medžitlije i Starog Dojrana, da bi izbegli gužve U jeku turističke sezone, uz očekivanu smenu turista, trenutno je visok intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima širom Srbije.

Hiljade naših građana krenulo je put Grčke, ali ih je na granicama dočekao pravi saobraćajni pakao. Snimci sa lica mesta pokazuju kolone vozila koja praktično stoje u mestu, dok se na pasošku kontrolu čeka duže nego uobičajeno. Povod za uzbunu među putnicima jutros je bila objava na popularnoj Instagram stranici "Put do Grčke" (putdogrcke_triptogreece), gde su osvanule informacije o stanju na samom ulazu u Grčku. U objavi koja je postavljena rano jutros navodi se
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