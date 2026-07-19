Lančani sudar kod Šimanovaca! Povređeno više osoba: Obustavljen saobraćaj u smeru ka Beogradu

Saobraćaj je obustavljen Prema prvim informacijama, ima povređenih lica Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini naplatne rampe Šimanovci, u smeru ka Beogradu. Kako se saznaje, došlo je sudara više vozila. Prema prvim informacijama, ima povređenih lica. Vozačima se savetuje dodadan oprez, s obzirom na to da su formirane velike kolone vozila i saobraćaj je trenutno obustavljen.