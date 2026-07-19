"Pogibija američkih vojnika je tragedija" Tramp isporučio Iranu osvetu, u Vašingtonu haos zbog napada u Jordanu: "Služili su svojoj zemlji"

Blic pre 2 sata
"Pogibija američkih vojnika je tragedija" Tramp isporučio Iranu osvetu, u Vašingtonu haos zbog napada u Jordanu: "Služili su…

SAD su, po naređenju Trampa, osmu noć zaredom izvodile napade na Iran Iranska vojska je saopštila da je pokrenula napad dronovima velikih razmera na dva američka vojna objekta u Kuvajtu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pogibija američkih vojnika tragedija, ali da je misija u Iranu i dalje od ključnog značaja.

Tramp je branio akcije protiv Irana nakon što je američka vojska saopštila da je pokrenula nove vazdušne udare kako bi kaznila Revolucionarnu gardu Irana (IRGC) zbog napada u Jordanu u kojem su poginula dva američka vojnika, prenosi Njujork Post. - Učinili smo to jer ne želimo da Iran dođe do nuklearnog oružja. To samo pokazuje koliko su (Iranci) loši - rekao je Tramp. Dva američka vojnika poginula su u petak tokom odbrane od napada iranskim balističkim raketama i
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