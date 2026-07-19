Španiju očekuje treći toplotni talas: Temperature idu na 45 stepeni, požari van kontrole, meteorolozi poslali dramatično upozorenje

Noći će biti izuzetno tople, što dodatno ugrožava zdravlje najosetljivijih grupa, poput starijih i hronično bolesnih Istovremeno, dva velika šumska požara nekontrolisano se šire kod Saragose i Gvadalahare Španska meteorološka služba Aemet najavila je danas da će se ta zemlja od utorka suočiti sa trećim toplotnim talasom ovog leta, uz maksimalne temperature do 45 stepeni Celzijusa, dok veliki šumski požari besne u oblastima Saragose i Gvadalahare. Kako su upozorili