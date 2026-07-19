"U Hrvatskoj se vrši rehabilitacija nacističke ideologije!" Linta o presudi pripadnicima HOS-a: "Srbija treba da piše međunarodnim institucijama"

Navodi da je sud u Splitu oslobodio pripadnike HOS-a zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" tokom proslave "Oluje" On tvrdi da se u Hrvatskoj sistematski krše ljudska i manjinska prava te omogućava veličanje fašističkih i ustaških poruka Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH, izjavio je danas predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, navodeći da je u Hrvatskoj dozvoljeno iskazivati mržnju prema Srbima uzvikivanjem ustaškog pozdrava