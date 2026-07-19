"U Hrvatskoj se vrši rehabilitacija nacističke ideologije!" Linta o presudi pripadnicima HOS-a: "Srbija treba da piše međunarodnim institucijama"

Blic pre 16 minuta
"U Hrvatskoj se vrši rehabilitacija nacističke ideologije!" Linta o presudi pripadnicima HOS-a: "Srbija treba da piše…
Navodi da je sud u Splitu oslobodio pripadnike HOS-a zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" tokom proslave "Oluje" On tvrdi da se u Hrvatskoj sistematski krše ljudska i manjinska prava te omogućava veličanje fašističkih i ustaških poruka Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH, izjavio je danas predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, navodeći da je u Hrvatskoj dozvoljeno iskazivati mržnju prema Srbima uzvikivanjem ustaškog pozdrava
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Linta: Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH

Linta: Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH

RTV pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSplit

Politika, najnovije vesti »

"U Hrvatskoj se vrši rehabilitacija nacističke ideologije!" Linta o presudi pripadnicima HOS-a: "Srbija treba da piše…

"U Hrvatskoj se vrši rehabilitacija nacističke ideologije!" Linta o presudi pripadnicima HOS-a: "Srbija treba da piše međunarodnim institucijama"

Blic pre 16 minuta
Litvinjenko: Ukrajina nastavlja da podržava teritorijalni integritet Srbije

Litvinjenko: Ukrajina nastavlja da podržava teritorijalni integritet Srbije

RTV pre 11 minuta
Linta: Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH

Linta: Hrvatsko pravosuđe doprinosi rehabilitaciji ustaštva i NDH

RTV pre 26 minuta
"Ana Brnabić samo što ne plače, ponekad moram da budem kao otac" Vučić o EU i otvaranju Klastera 3: "Da sam pristajao, bili…

"Ana Brnabić samo što ne plače, ponekad moram da budem kao otac" Vučić o EU i otvaranju Klastera 3: "Da sam pristajao, bili bismo pokretne mete"

Blic pre 11 minuta
Đilas (SSP): Izbori do kraja godine, njima počinje rasplet

Đilas (SSP): Izbori do kraja godine, njima počinje rasplet

Glas Zaječara pre 15 minuta