U Pirotu uhapšene dve osobe zbog napada na novinarsku ekipu

Blic pre 6 sati
U Pirotu uhapšene dve osobe zbog napada na novinarsku ekipu

Sumnja se da su oni paradajzom gađali novinarku i kamermana A.

M. i P. M. su privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu uz krivičnu prijavu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Pirotu uhapsili su A. M. (26) i P. M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je danas iz MUP-a. Sumnja se da su oni, juče oko 18.30 časova, na Trgu pirotskih ratnika u Pirotu, pred početak održavanja Prajd karavana, paradajzom pogodili novinarku i kamermana televizije N1.
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