Zlata vredan trik: Uradite ovo tačno pre nego što ugasite auto i klima vam nikada više neće smrdeti

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Zlata vredan trik: Uradite ovo tačno pre nego što ugasite auto i klima vam nikada više neće smrdeti

Najveći rizik je pojava neprijatnih mirisa, što zahteva hitno čišćenje sistema u servisu.

Redovna zamena filtera i servisiranje svake dve do tri godine obezbeđuju pravilno funkcionisanje klime. Da li nas klima u kolima potajno truje? Ovo pitanje muči mnoge vozače tokom vrelih letnjih dana, a jedna zabrinuta čitateljka švajcarskog "Blicka" odlučila je da stane na put nagađanjima i potraži odgovor od vrhunskog stručnjaka! Njene sumnje rešio je Erih Švicer, viši stručnjak za testiranje i tehnologiju iz TCS-a (najvećeg švajcarskog auto-moto kluba koji broji
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