Finale Mundijala donelo Njujorku milijarde - grad proglasio prvenstvo velikim ekonomskim uspehom

Reprezentacija Argentine, za koju Lionel Messi, sastaće se sa evropskim prvakom Španijom u finalu Svetskog prvenstva u Nju Džerziju.

Utakmica će spustiti zavesu na turnir koji je oborio rekorde po posećenosti i smatra se velikim ekonomskim uspehom za region. Među visokim zvanicama na stadionu MetLife biće američki predsednik Donald Trump, argentinski predsednik Javier Milei, španski premijer Pedro Sánchez, meksička predsednica Claudia Sheinbaum i kanadski premijer Mark Carney. Očekuje se da će derbi fudbalskih velesila sa tribina pratiti oko 80.000 gledalaca. Finale bi moglo da predstavlja