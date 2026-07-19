Finale Mundijala donelo Njujorku milijarde - grad proglasio prvenstvo velikim ekonomskim uspehom

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Kaitlyn Pohly - Bloomberg
Finale Mundijala donelo Njujorku milijarde - grad proglasio prvenstvo velikim ekonomskim uspehom

Reprezentacija Argentine, za koju Lionel Messi, sastaće se sa evropskim prvakom Španijom u finalu Svetskog prvenstva u Nju Džerziju.

Utakmica će spustiti zavesu na turnir koji je oborio rekorde po posećenosti i smatra se velikim ekonomskim uspehom za region. Među visokim zvanicama na stadionu MetLife biće američki predsednik Donald Trump, argentinski predsednik Javier Milei, španski premijer Pedro Sánchez, meksička predsednica Claudia Sheinbaum i kanadski premijer Mark Carney. Očekuje se da će derbi fudbalskih velesila sa tribina pratiti oko 80.000 gledalaca. Finale bi moglo da predstavlja
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

„Orlići“ večeras od 19 časova za zlato: Srbija protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva U20

„Orlići“ večeras od 19 časova za zlato: Srbija protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva U20

Nedeljnik pre 34 minuta
Njujork se pretvorio u Buenos Ajres: Nepregledne kolone navijača Argentine okupirale centralne ulice "Velike jabuke" pred…

Njujork se pretvorio u Buenos Ajres: Nepregledne kolone navijača Argentine okupirale centralne ulice "Velike jabuke" pred finale

Kurir pre 14 minuta
UŽIVO Finale Svetskog prvenstva: Najveći sportski događaj planete pratite ovde

UŽIVO Finale Svetskog prvenstva: Najveći sportski događaj planete pratite ovde

Nova pre 9 minuta
Košarkaši Srbije protiv Slovenije za evropsko zlato

Košarkaši Srbije protiv Slovenije za evropsko zlato

Politika pre 39 minuta
Mesi uoči finala sa Španijom: Titule nisu najvažnije, nego trenuci sa timom

Mesi uoči finala sa Španijom: Titule nisu najvažnije, nego trenuci sa timom

Newsmax Balkans pre 1 sat
Veliko finale Svetskog prvenstva: Sve što vas zanima o duelu Španija-Argentina

Veliko finale Svetskog prvenstva: Sve što vas zanima o duelu Španija-Argentina

Nedeljnik pre 49 minuta
Najtužnija priča Mundijala: Francuzi se brukali, a Dešan Kanteu nije poklonio ni minut za oproštaj!

Najtužnija priča Mundijala: Francuzi se brukali, a Dešan Kanteu nije poklonio ni minut za oproštaj!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoArgentinaNjujorkKanadaderbiŠpanija

Sport, najnovije vesti »

„Orlići“ večeras od 19 časova za zlato: Srbija protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva U20

„Orlići“ večeras od 19 časova za zlato: Srbija protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva U20

Nedeljnik pre 34 minuta
Svečanost, svadba, odela i Nedović u „siledžijki“: Neobičan stajling srpskog košarkaša, ali njemu prosto sve lepo stoji!…

Svečanost, svadba, odela i Nedović u „siledžijki“: Neobičan stajling srpskog košarkaša, ali njemu prosto sve lepo stoji!

Hot sport pre 9 minuta
Stanković presekao pred Evropu: Na spisku 26 igrača, nekoliko imena privuklo posebnu pažnju!

Stanković presekao pred Evropu: Na spisku 26 igrača, nekoliko imena privuklo posebnu pažnju!

Hot sport pre 29 minuta
Zvezda licencirala igrače za Evropu: Otpala četiri stranca

Zvezda licencirala igrače za Evropu: Otpala četiri stranca

Danas pre 24 minuta
"Tako ne sme da se ponaša fudbaler Partizana": Saša Ilić odmah udario na dva letnja pojačanja

"Tako ne sme da se ponaša fudbaler Partizana": Saša Ilić odmah udario na dva letnja pojačanja

Mondo pre 4 minuta