Španija je prvak sveta, Argentina i Messi pali u velikom finalu

Bloomberg Adria pre 24 sata  |  Rijad Durkić
Španija je prvak sveta, Argentina i Messi pali u velikom finalu

Fudbalska reprezentacija Španije u finalu najvećeg Svetskog prvenstva u istoriji nadigrala je aktuelnog prvaka sveta Argentinu rezultatom 1:0 i na svoj dres prišila drugu zvezdicu, 16 godina nakon prve.

Veliko finale odigrano na stadionu MetLife u Njujorku potvrdilo je Španiju kao vodeću fudbalsku silu ove decenije, koja je ponovo objedinila titule prvaka Evrope i sveta. Organizatori finala pripremili su spektakularan muzički program, a prvi put u istoriji Mundijala održan je polučasovni šou na poluvremenu utakmice. Bloomberg Glavne zvezde programa na poluvremenu bile su kanadski pevač Justin Bieber, američka pop ikona Madonna, kolumbijska zvezda Šakira,
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Nikad duža pauza na poluvremenu finala! Madona, Šakira, Džastin Biber i drugi izvođači napravili šou u Superbol stilu na…

Nikad duža pauza na poluvremenu finala! Madona, Šakira, Džastin Biber i drugi izvođači napravili šou u Superbol stilu na Mundijalu

Dnevnik pre 24 sata
Niko nije trepnuo! Šakira u iscepanoj haljini, vrelim plesom raspametila navijače na finalu Mundijala

Niko nije trepnuo! Šakira u iscepanoj haljini, vrelim plesom raspametila navijače na finalu Mundijala

Telegraf pre 24 sata
FIFA opet slagala čitav svet, evo koliko je trajala pauza između dva poluvremena u finalu SP

FIFA opet slagala čitav svet, evo koliko je trajala pauza između dva poluvremena u finalu SP

Telegraf pre 24 sata
FIFA ponovo slagala čitav svet: Evo koliko je trajala pauza između dva poluvremena velikog finala

FIFA ponovo slagala čitav svet: Evo koliko je trajala pauza između dva poluvremena velikog finala

Kurir pre 1 sat
I fudbalske i muzičke zvezde: Šou na poluvremenu Mundijala sve digao na noge FOTO/VIDEO

I fudbalske i muzičke zvezde: Šou na poluvremenu Mundijala sve digao na noge FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Ovaj podatak pokazuje koliko je očajno odigrala Argentina tokom prvog poluvremena finala SP protiv Španije

Ovaj podatak pokazuje koliko je očajno odigrala Argentina tokom prvog poluvremena finala SP protiv Španije

Telegraf pre 1 sat
(FOTO) Madona, Šakira i BTS predvodili "istorijsko" poluvreme Mundijala

(FOTO) Madona, Šakira i BTS predvodili "istorijsko" poluvreme Mundijala

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoŠakiraArgentinaNjujorkKanadaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Ubedljiv poraz Srbije u finalu Prvenstva Evrope

Ubedljiv poraz Srbije u finalu Prvenstva Evrope

Danas pre 25 minuta
Španija je prvak sveta: Tores doneo titulu, Argentina nije htela da igra fudbal

Španija je prvak sveta: Tores doneo titulu, Argentina nije htela da igra fudbal

BBC News pre 5 minuta
Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula sa trona

Španija je novi šampion sveta: "Furija" slomila "gaučose" golom u produžecima i skinula sa trona

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Španija je novi šampion sveta: Desetkovana Argentina u drugom produžetku poklekla pod silovitom furijom!

Španija je novi šampion sveta: Desetkovana Argentina u drugom produžetku poklekla pod silovitom furijom!

Hot sport pre 19 minuta
Španija je prvak sveta! Feran Tores junak „crvene furije“ za drugu „boginju“, Argentina nevidljiva u finalu Mundijala

Španija je prvak sveta! Feran Tores junak „crvene furije“ za drugu „boginju“, Argentina nevidljiva u finalu Mundijala

Dnevnik pre 20 minuta