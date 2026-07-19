Španija je prvak sveta, Argentina i Messi pali u velikom finalu

Fudbalska reprezentacija Španije u finalu najvećeg Svetskog prvenstva u istoriji nadigrala je aktuelnog prvaka sveta Argentinu rezultatom 1:0 i na svoj dres prišila drugu zvezdicu, 16 godina nakon prve.

Veliko finale odigrano na stadionu MetLife u Njujorku potvrdilo je Španiju kao vodeću fudbalsku silu ove decenije, koja je ponovo objedinila titule prvaka Evrope i sveta. Organizatori finala pripremili su spektakularan muzički program, a prvi put u istoriji Mundijala održan je polučasovni šou na poluvremenu utakmice. Bloomberg Glavne zvezde programa na poluvremenu bile su kanadski pevač Justin Bieber, američka pop ikona Madonna, kolumbijska zvezda Šakira,