Vašington uzvratio Iranu - novi napadi nakon smrti dvojice američkih vojnika

Sjedinjene Američke Države izvele su u subotu nove napade na Iran, dan nakon što su dva američka vojnika poginula u Jordanu u iranskim raketnim i napadima dronovima.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je na društvenim mrežama da je napadima trebalo da oslabi Iran, koji ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj, kao i da SAD treba da "brzo kazni snage Korpusa islamske revolucionarne garde koje su sinoć izvele napade na američke vojnike u Jordanu". U napadu u petak ranjena su još četiri vojnika, dok se za jednim i dalje traga. Ukupan broj poginulih američkih vojnika od početka rata između SAD i Izraela s jedne