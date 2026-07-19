Vašington uzvratio Iranu - novi napadi nakon smrti dvojice američkih vojnika

Bloomberg Adria pre 34 minuta  |  María Paula Mijares Torres,
Vašington uzvratio Iranu - novi napadi nakon smrti dvojice američkih vojnika

Sjedinjene Američke Države izvele su u subotu nove napade na Iran, dan nakon što su dva američka vojnika poginula u Jordanu u iranskim raketnim i napadima dronovima.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je na društvenim mrežama da je napadima trebalo da oslabi Iran, koji ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj, kao i da SAD treba da "brzo kazni snage Korpusa islamske revolucionarne garde koje su sinoć izvele napade na američke vojnike u Jordanu". U napadu u petak ranjena su još četiri vojnika, dok se za jednim i dalje traga. Ukupan broj poginulih američkih vojnika od početka rata između SAD i Izraela s jedne
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

SAD osmu noć zaredom napale Iran, Teheran saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu

SAD osmu noć zaredom napale Iran, Teheran saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu

Insajder pre 29 minuta
Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija, novi udari na Iran kao kazna za IRGC

Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija, novi udari na Iran kao kazna za IRGC

RTV pre 14 minuta
Eskalacija sukoba: Dva američka vojnika ubijena u Jordanu, SAD pokrenule žestoke udare na Iran

Eskalacija sukoba: Dva američka vojnika ubijena u Jordanu, SAD pokrenule žestoke udare na Iran

Vreme pre 14 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Iran tvrdi da je napao dve američke baze u Kuvajtu

Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Iran tvrdi da je napao dve američke baze u Kuvajtu

Euronews pre 24 minuta
Crni bilans za Vašington: 16 američkih vojnika stradalo u sukobu sa Iranom

Crni bilans za Vašington: 16 američkih vojnika stradalo u sukobu sa Iranom

B92 pre 29 minuta
Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija, novi udari na Iran kao kazna za IRGC

Tramp: Pogibija američkih vojnika je tragedija, novi udari na Iran kao kazna za IRGC

Politika pre 1 sat
Tramp besan nakon pogibije vojnika u Iranu: Žestoko uzvratio demokratama, pa pomenuo Bajdenov fijasko u Avganistanu

Tramp besan nakon pogibije vojnika u Iranu: Žestoko uzvratio demokratama, pa pomenuo Bajdenov fijasko u Avganistanu

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelVašington

Svet, najnovije vesti »

SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

SAD osmu noć zaredom gađale Iran; Iran tvrdi da je dronovima napao američke baze u Kuvajtu

RTS pre 4 minuta
Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju po poternici iz Velike Britanije

Endru i Tristan Tejt uhapšeni u Majamiju po poternici iz Velike Britanije

Nedeljnik pre 4 minuta
SAD osmu noć zaredom napale Iran, Teheran saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu

SAD osmu noć zaredom napale Iran, Teheran saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu

Insajder pre 29 minuta
IDF proglasio područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči marša desničara

IDF proglasio područje oko Pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom uoči marša desničara

Insajder pre 8 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Masovni balistički napad na Kijev, pogođena stambena zgrada; ukrajinski dronovi napali Kursk

UKRAJINSKA KRIZA Masovni balistički napad na Kijev, pogođena stambena zgrada; ukrajinski dronovi napali Kursk

RTV pre 49 minuta